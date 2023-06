Dobbs Ferry High Class of 2023 Graduates

June 19, 2023

By Rick Pezzullo—

The 122nd Dobbs Ferry High School Commencement Ceremony was held Saturday at the village’s waterfront.

Sponsor

The Valedictorian of the Class of 2023 was Molly Hunt. Co-Salutatorians were Cyrus Dadina and Eftychia Kotsiou.

The following is a complete list of this year’s graduates:

Mya Michelle Aguiar

Eli A. Amantia

Justin Annicchiarico

Estuardo Isaac Aragon

Jacob Avel Austin

Cameryn Leah Bell

Ariana Biberaj

Jade Blatter

Jett Blatter

Sofia G. Bolaños

Noah Brandon

Emily Broa

Loghan Burguiere

Zachary Alexander Carlsten

Liat Shira Cohen

Benjamin S. Cohen

Edoardo Corte

Aidan Crowe

Willa Crowley

Salma Maria Cruz

Ryan Cunniffe

Adrian Curatolo Kobayashi

Cyrus R. Dadina

Brian Dann

Crystal Daroczy

Nour N. Darwich

Avery Reese David

Ariana Deleon

Ana Sabrina Diaz De Los Santos

Rachel Marie Diaz

Elizabeth Margit Distefano

Nicholas Doherty

David Ducic

Aidan James Martin Duver

Favian Escobar

Owen Matthew Fischer

Avi Yamasaki Fish

Diego R. Foster

Jack Clayton Fresiello

Claire Elizabeth Geratz

Arianna Nicole Giannopoulos

Maeve Gorham

Aden Greengrass

Berit Harwood

Grace Margaret Healy

Ryan Edward Herzog

Kylie Emma Hogan

Brandon Holman

Lindsay R. Hornstein

Amalia Hunt

Brandon Jaundoo

Carolina Javier

Fiona Joslin

Jinhee Jung

Siddha Rose Kaye

Matthew Khoury

Austin P. Kirby

Jonathan A. Knecht

Inez Kohtio

Eftychia Kotsiou

Kendall J. Krauss

Kylie Krauss

Stephanie Kukielczak Mann

Fenna Laban

Timothy M. Lacey

Marcella Lambert

Logan Lauriston

Christian Leon

Yenilda Y. Liriano Rodríguez

Matthew Lizardi

Ryan A. Loague

Eliot Aaron Loose

Filip Lopinski

Jacob Michael Loran

Paola Lovato

Lauren Sampson Lustig

Ashley Daniella Marquez

Olivia Henry McDade

Lauren Rose McGoey

Jew’el J. Merritt

Angelina Rosa Miklos

Sean A. Miller

Caleb Mlynar

Rachyl L. Monroe

Emily Mulosmani

Julia Katz Nery

Ava Grey Neumaier

Jacqueline Mary O’Connor

Benjamin A. O’Connor-Skloot

Sean Thomas O’Neill

Enye Sarahi Orozco

Andrew N. Pecunia II

Henry Peet

Lucas C. Perdomo

Leela M. Phillips

Vanshi Pithadia

Dominic Polimeno

Munsib Rahman

Brayden T. Recitas

Justin C. Reda

Benjamin E. Rerrie

Gaia Rillosi

Alexa Desarae Roman

Leslie Nashaly Rubio

Jake Robert Rumbold

Eve Sarno

Bryson N. Sauer

Jack Ryan Schading

Oliver Scott-Hansen

Ava Silver

Ella Skaggs

Nicholas Robert Tacij

Christian M.A. Torres

David Tzili

Ava Ustares

Maeve Grace Van Engen

Uma Vibhakar

Lucy Walker

Mika Junko Wurf

Mickey Xenopoulos

Samuel Xenopoulos

Layla-Tallulah Xenopoulos

Sydney Zendel