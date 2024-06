Sleepy Hollow High School Class of 2024 Receives Diplomas

June 21, 2024

By Rick Pezzullo—

Family and friends braved the blistering hot temperatures Thursday evening to congratulate the Class of 2024 at Sleepy Hollow High School.

Receiving their diplomas were 192 graduates. The complete list of graduates follows:

Christal Acevedo

Alexander Adams

Valentina Aguilera

Nayeli Aguirre Pesantez

Jayson Alicea

Arturo Almanzar

Raquel Almendarez

Alondra Alonzo

Jerry Amay

Sebastian Ambrosi

Sebastian Andrade

Katherine Andruss

Joao Arakaki Orsini

Marina Arakaki Orsini

Eric Arias

John Arnegger

William Arnold

Amy Arpi

Frankie Ayabaca

Gonzalo Baez Grullon

Maya Batheja

Gianna Batista

Aaron Bell

Emilia Berrezueta

Anthony Bertiz

Eva Bertiz

Elsa Block

Evan Bowen

Cristian Bravo

Taylor-Ann Braxton

Christa Bromfield

Leslie Burgos

Gianna Cabornero

Rosangel Camilo Candelario

Katherine Campoverde Morocho

Jady Candelaria

Edisson Carchi Marcatoma

Lang Cawley

Julia Cellante

Karelyn Cepeda Recio

Karen Cepeda Recio

Danny Chacha

Kevin Chacha

Devin Chimbo Jimenez

Sydney Chin

Peter Civarelli

Emily Clayton

Zachary Colon

Valentina Cumaco Berrio

Jasper Davis

Justine DeJesus

Gavin DeLucia

Sadie Diaz

Zoe Diaz

Sean Dickason

John Donaula

William Dorman

Markis Dos Santos

Nia Dowdy

Milo Eaton

Steven Espinoza-Paute

Jalen Estevez

Josiah Estimable

Carlton Evans

Tiernan Fahy

Damon Fedor

Justin Fink

Skylar Flowers

Hamed Fofana

Callum Gallagher

Danirel Garcia

Anais Gomez

Jazmine Gomez

Sangwani Gondwe

Jonathan Gonzalez

Ronnie Gonzalez

Karla Guanga Luzuriaga

Jickson Gutama Lojano

Amarie Guzman

Brianna Guzman Ortiz

Kile Guzman Vasquez

Michael Hargrave

Sebastian Hernandez

Alejandro Hernandez Rivera

Gabriel Hilario

Sofia Igbara

Andrea Jefferson

Arleen Jimenez Siguenza

Kimberly Jimenez-Trejo

Bryan Jimenez-Vele

Tucker Junge

James Karpenstein

Scott Klami

Shannon Klami

Tara Klami

Nikolaos Kostaras

Elias Krajovan

William Kudia

Linette Kupfer

Kara Kutny

Samuel Labovitz

Adrian Laino Benavides

Brandon Lantigua

Edward Lim

Ronaldy Lizardo

Anderson Loja

Christian Loja Livicura

Robinson Lora Hilario

Joseph LoRiggio

Isabella Luciano

Nina Lyppens

Leila Maldonado

Sumiran Margolis

Elizabeth Martinez Tejada

Anastasia Mazon

Declan McCarthy

Sophia McLaurin

Ava McVey

Thomas Meehan

Jeremy Mejia Lopez

Jennifer Melgar

Leeanne Molina

Erick Montano Pillaceia

Gerald Ray Navarro

Mariah Newbey

Jayson Nicholson

Jason Nieves

Jennifer Nieves

Emily Orellana

Marli Oshins

Brandon Pacheco

Patrick Pangol

Henry Patino

Lizbeth Patino

Christopher Paute

Sophia Peniche

Ronaldo Perez

Nicol Perez Veras

Ramses Pineda Sosa

Cynthia Pintado

Kayla Pizarro Lojano

Yeralis Polanco Rodriguez

Samantha Poy

Andrew Pulla Zhispon

Kristina Quinde

Lucas Ramirez

Yolenni Ramos

Angelica Reimundez

Henry Ritz

Adrian Rodriguez

Dalvin Rodriguez

Donna Rodriguez

Edison Rodriguez

Reyli Rodriguez

Xionelli Rodriguez

Shantal Rodriguez Paulino

Raychel Rodriguez Rosa

A’Naya Rogers

Kayla Rojas

Sarah Russell

Lezly Saeteros Chimborazo

Manuel Salazar Tacuri

Chris Sanchez

David Sanchez Galindo

Cynthia Sari

Julissa Segarra

Samantha Segundo

Katie Sevilla

Kyla Shactel-Jacquin

Emely Siguenza

Jorsely Soriano-Gonzalez

Kenneth Suqui

Ryan Tang

Robert Tenecota

Jayla Thomas

Shane Thornell

Jennifer Uyaguari

Keyla Valdiviezo

Tyler Valenti

Eric Vandervort

Franmarie Vega

Carlos Veras Hilario

Hannah Verbeke

Nola Vercesi

Loreley Villar Guillen

Joseph Weitzen

Dmitri Wild-Arons

Luke Wuerffel

Steven Zaicek

Fabian Zhinin Cuevas

Evelyn Zhunio

Benjamin Zifchock