Neighbors Link Supports Residents of Sleepy Hollow and Tarrytown

It’s 10 a.m. and Elizabeth Mastropolo, Esq. is on her fourth call of the day. This conversation went well; it was straightforward. An Ossining resident was applying to renew her Legal Permanent Resident Card. One of Mastropolo’s earlier calls was not so easy.

Mastropolo along with Karin Anderson Ponzer, Esq, are the lead attorneys in Neighbors Link Community Law Practice located in Ossining. Mastropolo and Anderson lead the team of paralegals and volunteers who manage almost 280 immigration cases, the result of a massive increase in demand for quality legal services. More than 100 of these are urgent cases to defend people who were being deported, many involving vulnerable children.

Navigating government services is for undocumented residents who can trip a wire of immigration enforcement and land in deportation proceedings.

This is exactly what happened to Alex who fled violence in his home country of Guatemala and arrived in the United States in 2002. Alex supported his community, learned English, received his GED and volunteered at church and his son’s school. Alex turned to an immigration attorney for information about legalizing his status in the United States. Without his knowledge, that immigration attorney placed Alex in deportation proceedings and swindled him out of thousands of dollars.

After years of work obtaining records, filing affidavits and letters on Alex’s behalf and preparing testimony, Mastropolo took Alex’s case to trial in 2018. He was granted cancellation of removal and will be eligible for a green card when a visa becomes available. This success allows Alex to remain in the United States with his wife and children.

In 2017, Pace Community Law Practice merged with Neighbors Link to create the Neighbors Link Community Law Practice. Through a grant from New York State’s Legal Defense Project, Neighbors Link will have four full-time attorneys, two paralegals and 11 legal volunteers (nine of which are attorneys). Neighbors Link Community Law Practice will be one of the largest legal support systems for immigrants living in Ossining, Sleepy Hollow and Tarrytown.

Over the past two years, fear has gripped local immigrant communities with news of immigration stings. Unsuspecting residents are taken away from their families in the course of daily routines. Undocumented residents have to be on alert and ready for the worst. If they are apprehended by ICE, they would need to activate their emergency plan, call the guardian who will take care of their children, be ready to clearly summon their legal rights, have the phone numbers of legitimate legal support at hand, and above all, make sure not to write any incorrect information on an official form that could be construed as false.

In 2018 alone, Neighbors Link conducted dozens of “Know Your Rights” and other community engagement programs for more than 2,400 residents. The Neighbors Link Community Law Practice handled 172 complex legal cases and helped 125 people receive legal assistance applying for U.S. citizenship or Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) status.

Mastropolo is more hopeful now, not because of any positive change in immigration policy or enforcement practice. It’s simpler than that: time may be on their side. If the pace of enforcement proceedings is slow enough, Mastropolo and the Neighbors Link legal team may be able to wind down the clock, should we have a new federal administration in 2020. Waiting it out may be the best legal strategy for some of her clients.

While the last two years have been dark and perilous for immigrant communities, the offices of Neighbors Link exude openness and joy. When one walks into the Ossining offices, located at 23-25 Spring Street, one is bathed in sunlight and surrounded by bright and captivating artwork from Latin America. The open architecture invites visitors to observe the ESL, parent education and academic support classes, the early childhood center, and various workshops. It is clear that, Carola Otero Bracco, Executive Director, and the Neighbors Link team have mindfully created a space that welcomes everyone as they walk through its doors and aims to be a place to which they want to return.

During her 15-year tenure, Bracco has more than quadrupled the size of the organization and opened new offices in Yonkers and, now, Ossining. Their original site and current headquarters is located in Mount Kisco. Less than two years old, the new Ossining office is already constrained as the demand for services increases. With a background in finance and 12 years in the corporate sector, Bracco expanded the organization’s footprint to Ossining after two years of building deep stakeholder support among 30 community and immigrant leaders. Bracco’s vision is to “integrate the whole community, not just immigrants.” Prior to the opening of the new location, Neighbors Link had been providing workforce development and parent education programs in Ossining for several years.

Neighbors Link received the New York Community Trust’s Nonprofit Excellence Award (2016) recognizing the multiple impactful programs, advocacy and volunteer opportunities in its Mt. Kisco location. In 2018, Pace Law School’s Law Society honored Bracco with its “Persistence Award” given to individuals who do not give up in the face of adversity while advocating for immigrant rights.

More than 400 volunteers are the vital links in Neighbors Link’s network of support that goes into the community and invites people into their centers. About 4,000 immigrants are served by Neighbors Link.

Son las 10:00 am y la abogada Elizabeth Mastropolo está haciendo su cuarta llamada del día. Esta llamada no fue muy compleja, una residente de Ossining quería presentar la solicitud para renovar su tarjeta de Residente Legal Permanente, a diferencia de una de las llamadas anteriores de Mastropolo la cual no fue tan sencilla.

Las abogadas principales Neighbors Link Community Law Practice ubicadas en Ossining, New York son Elizabeth Mastropolo y Karin Anderson, las cuales lideran el equipo de asistentes legales y voluntarios que gestionan casi 280 casos de inmigración, resultado del gran aumento en la demanda de servicios legales de calidad. Más de 100 de ellos, son casos urgentes para defender a personas que temen ser deportadas, en muchas ocasiones incluyendo menores de edad vulnerables.

Utilizar los servicios del gobierno se ha convertido en terreno inseguro para los residentes indocumentados, pues una mala decisión en algún punto del proceso migratorio puede significar terminar dentro de una posible deportación.

Esto es exactamente lo que le sucedió a Alex, que huyó de la violencia de su Guatemala natal y llegó a los Estados Unidos en el 2002. Alex era miembro activo de su comunidad, aprendió inglés, recibió su GED, era voluntario en la iglesia y en la escuela de su hijo. Se comunicó con un abogado de inmigración pidiendo información sobre cómo regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Debido a la manera en que fue presentado su caso por parte del abogado, puso a Alex dentro de un proceso de deportación y le estafó miles de dólares.

Tras años de trabajo para obtener documentos de apoyo enviando declaraciones juradas (affidavits), cartas en nombre de Alex y preparando su testimonio, Mastropolo llevó el caso de Alex a juicio en 2018. Alex consiguió la cancelación de la remoción en el juicio y tendrá derecho a la tarjeta verde (green card) cuando quede un visado disponible. Este éxito permite a Alex quedarse en los Estados Unidos con su esposa e hijos.

En 2017, el Departamento Legal Pace Community Law se fusionó con Neighbors Link para crear la Neighbors Link Community Law Practice. Gracias a una subvención del Proyecto de Defensa Legal del Estado de Nueva York, Neighbors Link dispondrá de un equipo legal de 4 abogados a tiempo completo, 2 asistentes legales y 11 voluntarios legales (9 de los cuales son abogados). Neighbors Link Community Law Practice se convertirá en uno de los mayores sistemas de ayuda legal a inmigrantes que viven en Ossining, Sleepy Hollow y Tarrytown.

Durante los dos últimos años, las noticias de operaciones migratorias han llenado de miedo a las comunidades inmigrantes locales. Muchos residentes inocentes, sin sospechar nada, son arrancados de sus familias en mitad de su rutina diaria. Los residentes indocumentados tienen que estar alerta y preparados para lo peor. Si son detenidos por ICE, tendrán que activar su plan de emergencia, llamar al tutor legal que se ocupará de sus hijos, estar preparados para reclamar con claridad sus derechos legales, tener todos los números de teléfono de asistencia legal legítima a mano y por encima de todo, asegurarse de no escribir ninguna información incorrecta en un formulario oficial, pues podrían interpretarla como falsedad de documento.

Solamente en 2018, Neighbors Link realizó decenas de talleres de “Conozca sus derechos” y otros programas de compromiso comunitario para más de 2,400 residentes. Neighbors Link Community Law trabajó en 172 casos complejos legales y ayudó a 125 personas a recibir asistencia legal para solicitar la ciudadanía estadounidense o estatus DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Mastropolo tiene más esperanzas ahora, pero no porque se hayan producido cambios positivos en la política o las prácticas policiales migratorias, es más simple aún, el tiempo puede estar de su parte. Si el ritmo de los procedimientos legales es suficientemente lento, Mastropolo y el equipo de Neighbors Link pueden conseguir ganarle la batalla al reloj, suponiendo que tuviéramos un nuevo gobierno federal en 2020. Esperar a que pase el tiempo podría ser la mejor estrategia para algunos de sus clientes.

A pesar de que estos dos últimos años han sido muy oscuros y peligrosos para las comunidades inmigrantes, las oficinas de Neighbors Link rebosan de apertura y alegría. Cuando entramos en las oficinas de Ossining, ubicada en 23-25 Spring Street, la luz del sol nos baña y nos vemos rodeados de arte latinoamericano luminoso y cautivador. La arquitectura abierta invita a los visitantes a observar las clases de inglés, las clases de educación para padres y de apoyo académico, el centro para la primera infancia y diversos talleres. Está claro que tanto Carola Bracco Otero, Directora Ejecutiva, como el equipo de Neighbors Link han creado cuidadosamente un espacio donde todos se sienten bienvenidos desde su entrada y que sea un lugar al que todos quieren regresar.

Durante sus 15 años en el puesto, Bracco ha cuadruplicado con creces el tamaño de la organización, ha abierto nuevas oficinas en Yonkers y ahora en Ossining. Su centro original y actual sede se ubica en Mount Kisco. Aunque tiene menos de 2 años, la nueva oficina de Ossining ya está quedando pequeña, pues la demanda local de servicios supera el espacio disponible para satisfacer las necesidades de los clientes. Con experiencia en finanzas y 12 años en el sector corporativo, Bracco estudia el crecimiento con mucho cuidado. Mantiene la vigilancia minuciosa sobre los costos fijos y del manejo ideal para los fondos flexibles y restringidos en la organización. Bracco extendió la presencia de la organización a Ossining tras pasar dos años construyendo un profundo apoyo de las partes interesadas, entre ellos 30 líderes comunitarios y de inmigración. La visión de Bracco consiste en “integrar a toda la comunidad, no solo a los inmigrantes.” Antes de abrir la nueva oficina, Neighbors Link llevaba varios años ofreciendo programas de desarrollo para trabajadores y educación para padres en Ossining.

Neighbors Link obtuvo el premio a la excelencia para organizaciones sin fines de lucro New York Community Trust’s Nonprofit Excellence Award (2016), que reconoce los múltiples programas con impacto y las oportunidades para voluntarios en su ubicación de Mount Kisco. En 2018, la sociedad legal de la facultad Pace Law School premió a Bracco con su Persistence Award (Premio a la Persistencia), otorgado a los luchadores incansables en el campo de la inmigración, que no se rinden ante la adversidad al reivindicar los derechos de los inmigrantes.

“Persistencia” describe a Bracco, Mastropolo y Ponzer, así como a los equipos de educación y desarrollo de trabajadores de Neighbors Link. “Persistencia” describe también a los más de 400 voluntarios que son enlaces vitales en la red de apoyo de Neighbors Link, que se extiende a la comunidad e invita a las personas a visitar sus centros. “Persistencia” describe a los más de 4000 inmigrantes a los que Neighbors Link da servicios, que vinieron al condado de Westchester para construir una vida mejor para sí mismos y para nuestra comunidad.

