Irvington High School – Class of 2019

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Arielle Ades Max Alpern Anthony Avelino Toshio Barber Mykal Bartlett Jalen Bartley Madison Beasley Kelli Beja Cole Bernstein Phoebe Block Jonathan Bloomfield Harrison Boritz Raphael Buccieri Birk Buchen Elena R Buglione Matthew Burch Aldo Bushati Julia Caldropoli Julian Cambre Luis CaspariThiele Amy Castaneda Maya Castiblanco Louis Cesaratto Christopher Chafizadeh Hudson Chalsen Ethan Chang Taylor Child Jagger Clark Camille Copp Maia Cornish Keefe Sydney Cuff Rebecca Cummings Cristofor D’Amelio Natalie D’Amelio Jonas F Davidowitz Richard Davies Blerta Delija Mawuena Demanya Braden […]

Arielle Ades

Max Alpern

Anthony Avelino

Toshio Barber

Mykal Bartlett

Jalen Bartley

Madison Beasley

Kelli Beja

Cole Bernstein

Phoebe Block

Jonathan Bloomfield

Harrison Boritz

Raphael Buccieri

Birk Buchen

Elena R Buglione

Matthew Burch

Aldo Bushati

Julia Caldropoli

Julian Cambre

Luis CaspariThiele

Amy Castaneda

Maya Castiblanco

Louis Cesaratto

Christopher Chafizadeh

Hudson Chalsen

Ethan Chang

Taylor Child

Jagger Clark

Camille Copp

Maia Cornish Keefe

Sydney Cuff

Rebecca Cummings

Cristofor D’Amelio

Natalie D’Amelio

Jonas F Davidowitz

Richard Davies

Blerta Delija

Mawuena Demanya

Braden C Donoian

Oscar Dring

Jacob Dunefsky

Miranda Farman

Christopher Fasano

Samantha Ferisin

Noah Figliola

James Fitzgerald

Benjamin Flock

Jane Flynn

Alexander Fortuna

Adam Frankenthaler

Courtney Gabler

Jordan Gaddy

Sohum Gala

Liana Sofia Garcia

Michael Giampaolo

Eva Gilbert

Aidyn Gold

Stephanie Gouchoe

Madeleine Green

Ariel Greenberg

Gerard Joseph Gregory III

Anabelle Guzman

Emily Hanlon

Daniel Hart

Julia Herceg

Samantha Hirsh

Reina Hoch

Anna R Horowitz

Kent Hoyama

Hyosam Jeon

Aayushi Jha

Jordan Jones

Braden Kauff

Jason Kim

Samuel Kim

Samantha Kimura

Natalie Kletter

Frances M Knapp

Elliot Koeppel

Arielle Kolodzinski

Sophie LaSenna

Brian Lenz

Bailey Levin

Jacob Lewin

Jason Li

Amelia Lore

Jacob Lupie

Pia Luthra

Rishikesh Madabhushi

Michael Maguire

David Markowitz

Daniel Marshall

Mia Mascone

Ian McClure

Horace A McFarlane

Abiona Melancon

Matthew Melnychuk

Ainsley Mendelson

Inez I Mendez

Julien Mermelstein

Hannah Monack

Julia Moss

Naim Mousa

Nathaniel Moyer

Matthew Myers

Natalie T Naber

Gabriel Nagy

A’nysah Nelson

Nicolas Nieto

Jack O’Donnell

Trygve Ordahl

Julia Paparo

Mirca Parada

Annelies C Parke

Eric A Parke

Alexandra Powell

Nicole Radlauer

Miranda Reynolds

Gisella Ricciardella

Dylan Richardson

Ana E Rogers

Tyler J Rosenblatt

Hayden Rothman

Raquel Ruiz

Julia Sabatino

Benjamin Schiffman

Dylan Seymour

Christian Sheehan

Courtney Sheeran

Emma P Shultz

Josef Silvestre

Erika Sipos

Skylar Sloane

Madison Soto

Logan Spector

Jessica L Steinberg

George Stewart

Hwa-Lyang Sugihara

Peter Tarulli

Sidney Thybulle

Liam Toolan

Jared D Topman

Yahilish Ulerio

Sophia Vatakis

Kaleigh Waters

Grace Webber

Julia Weber

Jason Weg

Cydney Wilson

Emmett Winton

Jacob Wisnik

Chrysmine Wong

Sydney H Wright

Jerry Wu

Maxine F Yang

Michael Yu

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