Irvington High School – Class of 2019
Arielle Ades
Max Alpern
Anthony Avelino
Toshio Barber
Mykal Bartlett
Jalen Bartley
Madison Beasley
Kelli Beja
Cole Bernstein
Phoebe Block
Jonathan Bloomfield
Harrison Boritz
Raphael Buccieri
Birk Buchen
Elena R Buglione
Matthew Burch
Aldo Bushati
Julia Caldropoli
Julian Cambre
Luis CaspariThiele
Amy Castaneda
Maya Castiblanco
Louis Cesaratto
Christopher Chafizadeh
Hudson Chalsen
Ethan Chang
Taylor Child
Jagger Clark
Camille Copp
Maia Cornish Keefe
Sydney Cuff
Rebecca Cummings
Cristofor D’Amelio
Natalie D’Amelio
Jonas F Davidowitz
Richard Davies
Blerta Delija
Mawuena Demanya
Braden C Donoian
Oscar Dring
Jacob Dunefsky
Miranda Farman
Christopher Fasano
Samantha Ferisin
Noah Figliola
James Fitzgerald
Benjamin Flock
Jane Flynn
Alexander Fortuna
Adam Frankenthaler
Courtney Gabler
Jordan Gaddy
Sohum Gala
Liana Sofia Garcia
Michael Giampaolo
Eva Gilbert
Aidyn Gold
Stephanie Gouchoe
Madeleine Green
Ariel Greenberg
Gerard Joseph Gregory III
Anabelle Guzman
Emily Hanlon
Daniel Hart
Julia Herceg
Samantha Hirsh
Reina Hoch
Anna R Horowitz
Kent Hoyama
Hyosam Jeon
Aayushi Jha
Jordan Jones
Braden Kauff
Jason Kim
Samuel Kim
Samantha Kimura
Natalie Kletter
Frances M Knapp
Elliot Koeppel
Arielle Kolodzinski
Sophie LaSenna
Brian Lenz
Bailey Levin
Jacob Lewin
Jason Li
Amelia Lore
Jacob Lupie
Pia Luthra
Rishikesh Madabhushi
Michael Maguire
David Markowitz
Daniel Marshall
Mia Mascone
Ian McClure
Horace A McFarlane
Abiona Melancon
Matthew Melnychuk
Ainsley Mendelson
Inez I Mendez
Julien Mermelstein
Hannah Monack
Julia Moss
Naim Mousa
Nathaniel Moyer
Matthew Myers
Natalie T Naber
Gabriel Nagy
A’nysah Nelson
Nicolas Nieto
Jack O’Donnell
Trygve Ordahl
Julia Paparo
Mirca Parada
Annelies C Parke
Eric A Parke
Alexandra Powell
Nicole Radlauer
Miranda Reynolds
Gisella Ricciardella
Dylan Richardson
Ana E Rogers
Tyler J Rosenblatt
Hayden Rothman
Raquel Ruiz
Julia Sabatino
Benjamin Schiffman
Dylan Seymour
Christian Sheehan
Courtney Sheeran
Emma P Shultz
Josef Silvestre
Erika Sipos
Skylar Sloane
Madison Soto
Logan Spector
Jessica L Steinberg
George Stewart
Hwa-Lyang Sugihara
Peter Tarulli
Sidney Thybulle
Liam Toolan
Jared D Topman
Yahilish Ulerio
Sophia Vatakis
Kaleigh Waters
Grace Webber
Julia Weber
Jason Weg
Cydney Wilson
Emmett Winton
Jacob Wisnik
Chrysmine Wong
Sydney H Wright
Jerry Wu
Maxine F Yang
Michael Yu