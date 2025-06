Irvington High Class of 2025 Graduates

June 18, 2025

Seniors at Irvington High School celebrated the completion of their primary and secondary education years with a graduation ceremony Saturday at Matthiessen Park.

The following is a complete list of the Class of 2025:

Sofia Ahmad

Martina Silva Albay

Samuel M Andrade

Omar Arif

Julia Babiac

Linnea G Barrachin

Lavi Ben-Ari

Hannah Blanco

Kaylin Bores

Arya Bose

Gabriella Brenner

Emily Buchsbaum

John Byrne

Alexis Canfin

Mia M Cantillana

Jake Cestaro

Sawyer Chalsen

Shalin Chang

Zoe Chappelear

Alexandra Cloutman

Jake Coppinger

Scarlet Cuevas

Sophie Decker-Ciulla

Kayla M Derouseau

Mohan Desai

Nafisa Diop

Isidora Doncov

Ian Eckers

Scott Edwards

Fozaan Fazil

Andrew Feng

Nathan Fensterstock

Lucas Ferrari

Massimo Romano Ferrari

Rosalie Firpo-Cappiello

John Fitzgerald

Harlan Flamm

Charlotte Fuchs

Molly Fuchs

Minori Furtado

Caira Gaffin-Pickett

Diana Garrigo

Grace Gavagan

Marlo Gordon

Jonah Grunstein

Ed Gryka

Jonathan Guerrero

Rayna Gupta

Jaydin Hairston

Katherine Halee

Roy Halee

Sinda Hammami

Autumn Harris

Carson Hein

Alexander Hempstead

Hudson Heuter

Oliver Hirschheimer

Maggie Ho Tai

Sophia Hughes

Anil Huprikar

Matthew Jacoby

Jaden Jarrett

Anish Joshi

Brady R Kadro

Keara Kenney

Tane Kim

Patrick Kiryluk

Benjamin Kroop

Caitlin Kropp

Drew Krzemienski

Wilson Lark

Joshua S Lee

Sasha Leitner

Avalyse Lenihan

Maggie Y Liang

Olivia Liu

Henry Lobel

Ethan Lopez

Justin Tyler Luftig

Alexandra Lyashenko

Anthony Eugene Magras

Caitlin Maguire

Senika Manchanda

Melanie Martinez

Jasmine Mbahuma

Lillian McCarthy

Henry Michael McEvoy

Anne McFeetors

Sadie McRae

Tessa McRae

Benjamin Meyer

Mathewson Cameron Misfud

Luke Mitchell

Hudson Mollo

Quinn Mueller

Jessica Nierman

Emma O’Donnell

Ryan O’Hagan

Matthew O’Reilly

Maureen O’Reilly

Jemermy Ourman

Tristyn Pagan

Ralph Parker

Nicola Paul

Jacob Peterssen

Jordan Platt

Avery Pomeroy

Jeneva L Preval

Giuseppe L Racanelli

Alyson Raimondo

Jacob L Reichgott

Jared R Rodnick

Maxwell L Ruby

John Robert Ruffler

Oliver Sack

Sophia M Salvatore

Ella Sasso

Syian Sawian

Alex Shapiro

Jack Silverman

Boden Sivere

Asher I Spodnik

Luca Squires

Isabella St. Louis

Craig Steinberg

Noah Strow

Adarsh Suresh

Sophie Surguladze

Shaleen Thaker

Smantha Toeman

Kenju Tomita

Jack van der Spuy

Samara Vasishta

Kian Vasudev

Aidan S Vidal

Rebeca Villavicencio

Fran Vukelj

Leah Wahnon

Aniya Walker

Ethan Walter

Jill Warnke

Irish Clarence Weeks

Ella Weiss

Alyssum Wong

Yian Zhao

Yi Feng Zheng

Michelle Zhou

Scott Zinman

Scarlett Zumbro