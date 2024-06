Hackley School Class of 2024 Graduation

June 11, 2024

Hackley School held its Class of 2024 graduation ceremony at its Tarrytown campus June 8, with 92 students receiving their diplomas.

The following is a complete list of this year’s graduating class:

Phoebe Abrahms

Aniketh Arvind

Akunna Atumonyogo

Shiraz Awan

Caleb Bae

Lillian Beaton

Asher Beck

Lucille Bednar

Reagan Begley

Ber Bennett

Jad Benslimane

Grant Berhalter

Edele Brennan

John Broaddus

Jacob Byrne

Katherine Chen

Allison Chin

Jacob Chun

Cydnee Copeland

Ashley Currie

Ela Dedelioglu

Sofia DeSpirito

Caroline Didden

Claire Esposito

Edward Estrada

Charlotte Feehan

Adam Gall

Tyler Gandelman

James Goldman

Asahi Goods

Robert Guthell

Annabel Hardhart

Jake Hendelman

Camille Henderson

Gabrielle Hogrefe

Geoffrey Huang

Alexander Ianchulev

Scarlett Kaplan

Matthew Kearns

Connor Kelly

Harper Kelsey

Sami Khatib

Sophia Kliatchko

Travis Knaggs

Maia Larson

Thomas Lee

Jasper Lee

David Linnett

Sofia Malhas

Tess McCaffery

Maura McGlarry

Alessa Mendoza

Sarah Metcalfe

Baraka Middleton

Daanya Mir

Nevin Mital

Remi Myers

Samuel Nadol

Kylie Oh

Spencer Ormsby

Rowan Pedraza

Nathan Petersen

Eliza Podvalny

Enrique Ramirez

Conor Ranawat

Ellena Regalado

Sabrina Reyes

NJ Roc-Sennett

Harry Rosenthal

Charlotte Rosenberg

Ishaan Roy

Sophie Ryan

Mikayla Sabwami

Hasaan Sajid

Samuel Sanders

Alexandra Schiller

Ike Shaw

Cole Silpe

Garshanae Simpson

Jordana Singer

Oumar Sow

Cassandra Stand

Noah Taylor

Annika Terezakis

Talia Tirschwell

Thomas Troso

Jakob Wade

Enya Walsh

Hugh Walsh

Elyse Wang

Aiden Wasserman

Jack Yaimokas

——-Rick Pezzullo