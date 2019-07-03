Hackley School – Class of 2019
Grant Emerson Albright
Mikhaila Carlotta Archer
Alexa Skye Augustine
Nicholas Peter Barsanti
Mia Grace Boemio
Fiona Josefine Boettner
Philip Carl Bonanno III
Annika Mai-Lise Braun
Matthew Philip Braver
Karina Gillian Bridger
Dewaun Andrew Charles Burns
James Nicholas Butterfield
Madison Leigh Carter
Daniel Ross Casper
Valentina Ashley Castro
William Louis Catalano
Amy Elizabeth Chalan
Jack A. Chen
Raghav Raj Chopra
Peter McNulty Clyne
Evangeline Anastasia Coffinas
William Walker Crainer
Olivia Nicole Curran
Thomas DePaulo Dewey
Asha Narasimhan Dhakad
William Henry Ezratty
Kexin Fan
Matthew William Fisch
Jerome Augustin Francis
Ismene Styliane Germanakos
Wesley Lawrence Gilbert
Joshua Adam Gluckman
William James Goldsmith
Katherine Grace Gonick
Liam Melbourne Gonick
Zaya LaChanze Gooding
Cory Kent Gorczycki
Katherine Strasser Greenberg
Charles Andrew Hite
Folger Jude Russell Hogg
Matthew Alexander Jean
David Jiahe Jiang
Anthony Scott Johnson
Henry Christenson Jones
James Matthew Jones
Alexander Edward Karram
John Webster Kneisley Jr.
Varun Jonnalagadda Krishna
Ingrid Anna Lauerwald
Henry Kenneth Lin
Rahat Mahbub
Saisha Diya Malhotra
Maximilian Mills Mallett
Mirabel Emma Mallett
Jason D. Mark
Catherine Rosemarie Marshall
Daamiya A. Mir
Benjamin Cole Monroe
Tatiana Chieun Monteleone
Walter Blake Myers
Zoe Katherine Naughton
Richard Langdon Nuzum III
Isla Joy Parton
Robert Burns Patterson
Cristina Paz
Paul Frederick Peruzzi
Anastasia Popova
Paul Ellis Rinzler
Katherine Grace Robertson
Samantha Ashley Rosenstein
Molly Jill Rosenthal
Frances Quinn Schaeffler
Dillon Alwin Schaevitz
Anna McKee Sellon
Lauren Elizabeth Shapiro
Kyle Aron Spencer
Natalie Michelle Sukhman
Luke George Sulam
Rami Saif Sumaida
Christopher E. Sun
Andrew Benjamin Tang
Isabelle Germaine Thomas
Connor Bernard Thomson
Matthew Nicholas Traum
Rachel Madeleine Troy
Dana Grace Van Buren
Robert Irvin Villani
Jordan Samantha Wade
Maya Hesse Watson
Patrick Walsh Wertimer
Madeline Liddell White
Kendall Morgan Wieland
Tucker Warner Wilke
Cole S. Wyman
Nicole Yang
Lillian Yerkes
Matthew William Zampolin
Ella Rai Zaslow
Joshua Zhang