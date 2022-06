Dobbs Ferry High Class of 2022 Graduates

June 18, 2022

Dobbs Ferry High School held its graduation ceremony Saturday at Waterfront Park where 119 members of the Class of 2022 received their diplomas.

The following is the list of Class of 2022:

Louis Albanese

Advertisement



Kayla Albert

Jhonatan Almaras Martinez

Miguel Alvarez

Jair Arcos

Brandon Astreicher

Julian Atarama

David Aybar

Frida Bajic

Devin Barbera

Gabriel Barnett

Julian Batshaw

Ella Bernheimer

Leon Biberaj

Brianna Bongiovanni

Catherine Bradley

Taylor Broccoli

Mark Broughton

Madeline Brunenavs

Ryan Brunenavs

Alessia Bubula

Kaitlyn Burtt

Aliya Buzurukova

Nigel Cheetham

Hector Cintron

Alexandra Cochran

Zane Cunningham

Felix Danishmend

Olivia Deakins

Anthony Delvito

Logan Dooley

Brendan Dubilier

David Farnsworth

Elizabeth Feingold

Thomas Fontana

Benjamin Fried

Ram Gabule

Adam Galland

Serafim Georgioudakis

Edward Gormley

Genevieve Greco

Nicholas Green

Samuel Gregorio

Ira Guruprasad

Adeline Haddad

Kiran Hartheimer

Olivia Hasbrouck

Paola Hernandez

Emma Ifraimoff

Emanuel Ifraimoff

Kotaro Iida

Austin Kannapin

Kristin Kikuchi

Faza Khan

Dylan Klein

Joseph Kleinman

Hannah Kovach

Chloe Le Breton

Robert Levitt

Preston Long

Dylan Lucasey

Marc Lucasey

Amanda Maglione

Karam Malouf

Samantha Marin-Lopez

Jabari Marsland

Martin Mashalov

Rachel Masterson

James Masterson

Jack Matteis

Alex Maze-Conway

Matthew McCormack

Liberty McCormack

Roberto Melchor

Endrit Meshi

Matthew Miadelets

Olivia Molz

D’Vanggie Montan- Pichardo

Madasyn Moore

Aaron Morgounovski

Luke Mullens

Aleksander Mulosmani

Ava Nunez

Danny O’Neill

Anthony Panaro

Anabel Patino

Jacob Payne

Christian Perez

Franka Pessin

Emma Pralle

Chhaya Rajani-Bangser

Claudio Rau

Marcellino Rau

Jose-Luis Regalado

Talia Reith

Isabel Rivera-Ojeda

Aiden Romano

Joseph Romano

Zara Rust

Bianellys Sanchez

Robert Sanzo

Esther Schriever

Adam Schwartz

Jacob Sellitti

Nasair Smith

Ava Solis

Ryan Sparta

Drew Spielberger

Melissa St. John

Daniel Stern

Katelyn Storms

Srishti Tandon

Isabel Taylor

Remy Terjanian

Kiernan Van Engen

Emily Vassalotti

Javonni Williams

Sofia Zamora Morales