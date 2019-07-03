Dobbs Ferry High School – Class of 2019
Kyle Addis
Raquel Addona
Aaron Albert
Victoria Amendola
Ajna Amenra.Vaughan
Michelle Arcos
Ava Azzone
Jack Baglieri
Nolan Bahlke
Camille Bakker
Rebecca Baron
Sarah Bayan
Abigail Bayer Mertens Human
William Birnbaum
Sophia Bloom
Allison Burtt
Erykah Bushelle
Nicolas Capetanos
Jack Capuano
Julian Chavez
Kaylee Chin
Alexis Corona
Sacha Cottineau
Frank Cuva
Isabel Danishmend
Bari David
Angelica Delcioppo
Samuel DeMaria
Anthony DePaulo
Kelvin Espino
Katherine Espinoza
Nicholas Feiler
Ethan Ferland
Sarah Ferland
Conrad Ferris
Damani Fraser
Konstantinos Georgioudakis
Thomas Giglio
Cole Ginghina
Francesca Girotto
Yaseen Hamideh
Zachar Hankewycz
Emma Healy
Miles Hinksmon
Tevaun Holness
Zachary Holzman
William Hord
Mohammed Jallow
Erica Joao
Harry Katz
Jed Katzenstein
Diego Kaufman Rodriguez
Aya Kawanishi
Awvise Khan
Ashley Klein
Kaitlyn Korzeniowski
Jamie Kramer
Valerie Kweon
Jeun.Fai Lam
Seoyun Lee
Lucas Legan
Gabriella Leon
Isabel Long
Jeanne Longworth
Abigail Loose
Taylor Lyman
Domenick Maglione
Saud Maqsood
Camryn McCarthy
Nicholas McCormick
Jolie McDonnell
Michael McGoey
Dimaunie Meredith
Joelle Mitchell
Veronika Mocarska
Justin Mohl
Nicholas Mohl
Erin Molz
Justin Morgan
Alia Moustafa
Kayla Moynihan
Besarta Mulosmani
Remy Nammour
Shannon Niccolls
Emilio Nolasco
Camila Olivares
Aaron Paul Doss
Kevin Peralta
Kalle Person
Elizabeth Poccia
Benjamin Polimeno
Andrew Raciti
Brandon Ratto
Isaac Regalado
Alexa Reith
Daniel Rerrie
Enrico Rillosi
Alyssa Rivera
Jonathan Rivera
Adriana Romano
Antonella Russo
Arian Rust
Miya Santizo
Rachel Saraceni
Mijyo Sasaki
Andrew Schwabe
Michael Schwartz
Faaz Shaheer
Aidan Sheridan
Laith Simreen
Jonah Sterling
Mariana Stoute
Patrick Straub
Samantha Straub
Justin Tabungar
Leilani Taiano
Sydney Tan
Keene Taylor
Kailee Tobacco
Gabriella Torres
Elizabeth Valentin
Mario Viggiano
Anton Vilensky
Felix Warner
Mia Wilbekin
Jelani Williams
Steven Williams
Kyler Wurf
Bryan Jason Zambou