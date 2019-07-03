Dobbs Ferry High School – Class of 2019

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Kyle Addis Raquel Addona Aaron Albert Victoria Amendola Ajna Amenra.Vaughan Michelle Arcos Ava Azzone Jack Baglieri Nolan Bahlke Camille Bakker Rebecca Baron Sarah Bayan Abigail Bayer Mertens Human William Birnbaum Sophia Bloom Allison Burtt Erykah Bushelle Nicolas Capetanos Jack Capuano Julian Chavez Kaylee Chin Alexis Corona Sacha Cottineau Frank Cuva Isabel Danishmend Bari David Angelica Delcioppo Samuel DeMaria Anthony DePaulo Kelvin Espino Katherine Espinoza Nicholas Feiler Ethan Ferland Sarah Ferland Conrad Ferris Damani Fraser Konstantinos Georgioudakis Thomas Giglio Cole Ginghina […]

Kyle Addis

Raquel Addona

Aaron Albert

Victoria Amendola

Ajna Amenra.Vaughan

Michelle Arcos

Ava Azzone

Jack Baglieri

Nolan Bahlke

Camille Bakker

Rebecca Baron

Sarah Bayan

Abigail Bayer Mertens Human

William Birnbaum

Sophia Bloom

Allison Burtt

Erykah Bushelle

Nicolas Capetanos

Jack Capuano

Julian Chavez

Kaylee Chin

Alexis Corona

Sacha Cottineau

Frank Cuva

Isabel Danishmend

Bari David

Angelica Delcioppo

Samuel DeMaria

Anthony DePaulo

Kelvin Espino

Katherine Espinoza

Nicholas Feiler

Ethan Ferland

Sarah Ferland

Conrad Ferris

Damani Fraser

Konstantinos Georgioudakis

Thomas Giglio

Cole Ginghina

Francesca Girotto

Yaseen Hamideh

Zachar Hankewycz

Emma Healy

Miles Hinksmon

Tevaun Holness

Zachary Holzman

William Hord

Mohammed Jallow

Erica Joao

Harry Katz

Jed Katzenstein

Diego Kaufman Rodriguez

Aya Kawanishi

Awvise Khan

Ashley Klein

Kaitlyn Korzeniowski

Jamie Kramer

Valerie Kweon

Jeun.Fai Lam

Seoyun Lee

Lucas Legan

Gabriella Leon

Isabel Long

Jeanne Longworth

Abigail Loose

Taylor Lyman

Domenick Maglione

Saud Maqsood

Camryn McCarthy

Nicholas McCormick

Jolie McDonnell

Michael McGoey

Dimaunie Meredith

Joelle Mitchell

Veronika Mocarska

Justin Mohl

Nicholas Mohl

Erin Molz

Justin Morgan

Alia Moustafa

Kayla Moynihan

Besarta Mulosmani

Remy Nammour

Shannon Niccolls

Emilio Nolasco

Camila Olivares

Aaron Paul Doss

Kevin Peralta

Kalle Person

Elizabeth Poccia

Benjamin Polimeno

Andrew Raciti

Brandon Ratto

Isaac Regalado

Alexa Reith

Daniel Rerrie

Enrico Rillosi

Alyssa Rivera

Jonathan Rivera

Adriana Romano

Antonella Russo

Arian Rust

Miya Santizo

Rachel Saraceni

Mijyo Sasaki

Andrew Schwabe

Michael Schwartz

Faaz Shaheer

Aidan Sheridan

Laith Simreen

Jonah Sterling

Mariana Stoute

Patrick Straub

Samantha Straub

Justin Tabungar

Leilani Taiano

Sydney Tan

Keene Taylor

Kailee Tobacco

Gabriella Torres

Elizabeth Valentin

Mario Viggiano

Anton Vilensky

Felix Warner

Mia Wilbekin

Jelani Williams

Steven Williams

Kyler Wurf

Bryan Jason Zambou

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