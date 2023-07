APPLY FOR A CHILD CARE WORKFORCE RETENTION GRANT!

July 24, 2023

The NYS Office of Children & Family Services is offering $500 million in grants to support the childcare workforce.

Programs will be able to apply for recruitment funds & staff bonuses.

Bonuses will range from $2,300 – $3,000 for all eligible employees* before payroll taxes.

The application portal opens Wednesday, July 26, 2023.

To find out if you qualify and how to apply, visit: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/grants/workforce-grant/.

If you have questions or need assistance filling out the application, please contact one of the Child Care Business Development Specialists at the Childcare Council of Westchester, Inc.:

Jessenia Tejada, via email at jesseniat@cccwny.org, or by phone at 914-761-3456 x161

Jayselle Trancoso-Liburd, via email at jaysellet@cccwny.org, or by phone at 914-761-3456 x227

en Español

​¡SOLICITE UNA SUBVENCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE LA FUERZA LABORAL DE CUIDADO DE NIÑOS!

La Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York ofrece $500 millones en subvenciones para apoyar a la fuerza laboral de cuidado infantil.

Los programas podrán solicitar fondos de reclutamiento y bonificaciones para el personal.

Los bonos oscilarán entre $2,300 y $3,000 para todos los empleados elegibles* antes de los impuestos sobre la nómina.

El portal de aplicaciones se abre el miércoles 26 de julio de 2023.

Para averiguar si califica y cómo hacer la aplicación, visite: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/workforce-grant/.

Si tiene algunas preguntas o necesita ayuda para completar la aplicación, comuníquese con uno de los especialistas en desarrollo comercial de cuidado infantil de Childcare Council of Westchester, Inc.:

Jessenia Tejada, por correo electrónico a jesseniat@cccwny.org, o por teléfono al 914-761-3456 x16

Jayselle Trancoso-Liburd, por correo electrónico a jaysellet@cccwny.org, o por teléfono al 914-761-3456 x227