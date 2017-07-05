HACKLEY SCHOOL Class of 2017

Shayan Argrette Ahmad
Isabella Cacdac Ampil
Salik Awan
William Kirby Ballentine
Lucy Alison Barse
Matthew Peter Bonanno
Kristen Elizabeth
Bringsjord
Winston Edward Britton Jr.
Camille Harker Butterfield
Madison Kelly Chen
Andrew Kendrick Chung
Jack Kaplan Clark
Jackson Spencer Corrigan
William Biddle Cotter
Meghan Irene Macrae Cunningham
Fernando H. Docters
Joy Morgan Dracos
Sabrina Esther Fleishaker
Justin Kai Forstmann
Owen Faulkner Friesen
Uriel Arturo Garcia
Olivia Whitman Giacomo
Ashley Elizabeth Halloran
Michael Paul Hanlon
Sunya Hassan
Eleanor Fearnaught Henrich
Grace Cook Henrich
Craig Alexander Johnson
William Chandler Jones
Rina Jung
Wyatt Anders Khosrowshahi
Kevin Hyun-Min Kim
Joseph Roger Lawton
William Zachary Lenihan
Samuel James Leonard
Olivia Grace Listokin
Sarah Beth Lucente
Findlay William Drew McCombe
Tina Anjali Mehrotra
Alexander Paul Mercurio
Alexandra Murray Meyer
Catherine Marie Meyer
James Robert Meyer
Tyler Anthony Meyer
Carolyn Barere Miller
Riya Mital
Bujana Mulosmani
Amin Abdul Mustefa
Marisa Rose Nakagama
Angus William Parton
Jordan D. Patrick
Amanda Lloyd Patterson
Alexander Popov
Lisha Angela Malolos Rabeje
Benjamin Harris Renton
Christian Xavier Riegler
Michaela Lorraine Riegler
Samuel Ross Rinzler
Deborah Christina Ro
Malcolm Stewart Roesser
Akash Navid Samad
Josephine Tomasi Sasso
Jordan Alexander Schwartz
Brooke Ashley Schwidel
Sarah Nicole Schwidel
Isabelle Connery Sellon
Olivia Paige Selmonosky
Tyler Sexton-Holtmeier
Amari Peter William Sherrill
Ryan David Smith
Luisa Stalman
Amanda Caroline Stern
Aurora Elena Straus
David Winchester Streit
Clay Sullivan
Stephen Elliot Tannenbaum
Christopher Brian Thompson
Seth David Tilliss
Hannah Marshall Urken
Ivie Eleonora Uzamere
Theodore Michael van Eck
Tucker Frederick van Eck
Christopher Lee Wahrhaftig
Steven James Wahrhaftig
Cory Mendel Weinreb
Hope Patricia Weisman
Gabriel Benjamin Welch
Jack Oliver Weyndling
Connor Steven Wilke
Lila Mandana Wolfe
Roya Mina Wolfe
Morgan Elena Zepf
Photos by: Isaac Cass